SCHIPHOL – KLM heeft overstappende reizigers die vanuit het buitenland naar Schiphol vliegen opgeroepen om geen koffers mee te nemen. De oproep geldt niet voor passagiers die vanaf Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten via Amsterdam naar een andere bestemming reizen.

Als de eindbestemming Amsterdam is, of wanneer passagiers vliegen van Amsterdam naar een andere eindbestemming dan is er volgens de woordvoerder van KLM geen probleem.

Wie vandaag alleen met handbagage reist, geeft daardoor ruimte voor het nasturen van koffers die gisteren zijn achtergebleven vanwege een eerdere storing in het bagagesysteem van Schiphol.

De bagage is de laatste tijd een groot probleem op Schiphol, waar veel koffers zich ophopen. Reizigers hebben de afgelopen periode veel last gehad van vertragingen, annuleringen, kwijtgeraakte bagage en lange wachttijden op de luchthaven. Dat is op andere Europese luchthavens ook het geval.