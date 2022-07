KRALENDIJK – Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) heeft een aantal drukke dagen achter de rug. Zo werd het eerste nest van het seizoen opgegraven op Klein Bonaire en een vastzittende zeeschildpad gered uit haar benarde positie. Daarnaast werd er onderzoek verricht naar de populatie zeeschildpadden in Lac Bay.

Afgelopen zaterdag is het eerste nest van het broedseizoen van 2022 is uitgekomen op Klein Bonaire. Het nest werd opgegraven tijdens een patrouille van STCB op Klein Bonaire. De medewerkers van STCB waren verrast toen ze hawksbill zeeschildpadden aantroffen. Normaal gesproken worden de eerste nesten op Bonaire door loggerheads gelegd, waarna hawksbills later in het seizoen volgen. Het was een prachtig nest met 128 lege eierschalen en twee kleine jongen die nog in het nest zaten. Deze werden direct bevrijd waarna ze op eigen kracht naar zee konden gaan.

Afgelopen zaterdag werd er ook een volwassen vrouwtjesschildpad gered die van een klif bij Playa Chikitu in het Washington Slagbaai Nationaal Park was gevallen. Na het leggen van een nest kwam de zeeschildpad vast te zitten tussen rotsen. Met de hulp van STCB-staflid Funchi, beachkeeper Sophie, rangers van STINAPA Bonaire en Adventure Makers Bonaire hebben zij deze moederschildpad in veiligheid kunnen brengen.

Vorig jaar is er een hek geplaatst bij Playa Chikitu om te voorkomen dat zeeschildpadden het klifgebied kunnen binnendringen. Dit bleek niet afdoende dus er worden maatregelen getroffen om de toegang te beperken en om ongelukken als deze te voorkomen. STCB gaat dit doen voordat deze zeeschildpad over ongeveer 1,5 tot 2 weken terugkeert naar Playa Chikitu.

Onderzoek in Lac Bay

Ook hebben de medewerkers en vrijwilligers van STCB voor de tweede week op rij onderzoek naar zeeschildpadden gedaan in Lac Bay. Zij hebben 37 groene en één hawksbill zeeschildpad gevangen, gemeten, gewogen en gemerkt. De gegevens die nu zijn verzameld worden vergeleken met data uit het verleden om zo te bepalen hoe de zeeschildpadden zich ontwikkelen.

Een voorbeeld is de groene zeeschildpad die je op onderstaande foto kunt zien. Toen STCB deze schildpad in 2016 voor het laatst tegenkwam, woog ze slechts 5,8 kg en hadden ze een schildlengte van 37 cm. Zes jaar later is deze schildpad nu 47 kg en heeft een schildlengte van 68,5 cm.