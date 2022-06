KRALENDIJK- Richailline Elisa van Elisa Academy Kòrsou gaat op Bonaire 4 dagen van acteren voor kinderen bijbrengen. Richailine is actrice van beroep met meer dan 15 jaar ervaring op de planken.

De kinderen krijgen onder andere les in acteren, uitdrukken van emotie, stemgebruik en beweging. De lessen beginnen op maandag en duren van 5 tot 8 uur in de avond. Na 4 dagen van actieve training geven de kinderen op donderdag een voorstelling aan ouders en vrienden.

Aanmelden

Kinderen kunnen worden aangemeld via deelname aan de workshop via number 7965677. De workshop vindt plaats bij de Kristu Bon Wardador te Nikiboko. De eigen bijdrage voor de kinderen is 25 dollar per kind.