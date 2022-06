KRALENDIJK – Afgelopen week konden liefhebbers van rum genieten van de eerste editie van de Bonaire Rum Week. Vandaag vindt de afsluiting plaats met de door Tiki & Co georganiseerde Bonaire Rum Expo. Op de expo kunnen bezoekers genieten van diverse merken en soorten rum en verschillende activiteiten.

In de Kaya Korsou vind je alle stands en kun je naar hartenlust rum proeven en zelfs een tattoo laten zetten. Er zijn stands aanwezig waar met rum bereide gerechten worden geserveerd. Het evenement is nog de hele middag te bezoeken.

Foto’s: © Inge Poorthuis

Wedstrijd

De Daiquiri Kombat die vanmiddag om 15.00 uur plaatsvond trok veel bekijks, deelnemers moesten zo snel mogelijk een Daiquiri maken en vervolgens zelf opdrinken. De meeste deelnemers lukte het om deze klassieke cocktail te maken en op te drinken tussen de 23 en 26 seconden. De winnaar die met de eeuwige roem naar huis ging wist de klok te stoppen na slechts 16 seconden!

Het programma duurt nog tot vanavond 19.00 uur, maar gezien de gezellige drukte van vanmiddag zou het zomaar eens tot in de kleine uurtjes kunnen doorgaan, we zijn immers op Bonaire, niet waar. De hele dag is iedereen natuurlijk ook welkom bij Tiki & Co, de bar wordt vanavond om 21.00 uur overgenomen door Caña Curacao / George Rotterdam by Dyon Seedorf.

