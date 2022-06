KRALENDIJK- Tourism Corporation Bonaire (TCB) blijft tegen beter weten in stug volhouden dat de nieuwe belasting van 75 dollar voor toeristen van buiten de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen geen nieuwe belasting is.

Een op donderdag door TCB uitgestuurd nieuwsbericht geeft een overzicht van veel voorkomende vragen en antwoorden over de nieuwe belasting. Daarin staat bij de vraag ‘is de Visitor Entry Tax een aanvullende belasting?’ het antwoord: ‘’De Visitor Entry Tax is geen nieuwe of aanvullende belasting. Het is een vervanging van wat voorheen bekend stond als de ‘roomtax’ en de ‘rental cartax’ op het eiland”.

De TCB doet hiermee de werkelijkheid nadrukkelijk geweld aan. Het is een nieuwe belastingverordening, ter vervanging van de oude verordening, met bovendien een nieuwe belastingplichtige, in de vorm van de toerist. Daarnaast gaat een aanzienlijke groep toeristen die voorheen géén belasting betaalde, nu wel belasting betalen. Het gaat hier met name om familie- en vriendenbezoek. Toeristen die het eiland opnieuw binnenkomen, ook al is dat maar voor een paar dagen, moeten telkens opnieuw 75 dollar betalen.

Voor toeristen die woonachtig zijn op een eiland van de voormalige Nederlandse Antillen bedraagt het tarief overigens 10 dollar per bezoek, maar ook zonder maximum.

