Misschien moet informatie van de overheid altijd wel met een korrel zout worden genomen, vooral als het gaat om belastingmaatregelen. Hoewel vriendelijk gebracht, is de waarheid vaak minder rooskleurig.

De vraag is echter of de overheid informatie over zoiets fundamenteels als belasting gekleurd mag brengen of -erger nog- gewoon mag liegen. Toch is dit iets waaraan zowel het Openbaar Lichaam als de Tourism Corporation Bonaire zich nu nadrukkelijk schuldig maken.

In een vrijdag uitgestuurd persbericht met de titel ‘Update Tourism Entry Tax’ staat te lezen “Alle bezoekers van 13 jaar en ouder, niet woonachtig op Bonaire, moeten 75 US dollar betalen. Bezoekers 12 jaar en jonger en inwonenden van de voormalige Nederlandse Antillen betalen 10 US dollar per bezoek. Bewoners van Bonaire, met een geldige Sedula, hoeven geen Visitor Entry Tax te betalen”. Opvallend is dat in het stukje over inwonenden van de voormalige Nederlandse Antillen, nadrukkelijk per bezoek is toegevoegd, terwijl dat net zo goed geldt voor hen die van elders komen en maar liefst 75 dollar per bezoek af mogen tikken. Een toerist die zo ‘dom’ is 3 maal in een jaar het eiland binnen te komen, is 225 dollar kwijt. Ook al komt deze per keer maar voor 1 of 2 dagen het eiland binnen. Bij het huidige systeem had die toerist met een logeergastenbelasting van 5 dollar 45 per nacht in totaal 41 nachten op het eiland moeten verblijven om hetzelfde kwijt te zijn aan belasting.

Waar het OLB echter moedwillig een verkeerd beeld creëert, is met de volgende zinssnede: “De nieuw opgezette toeristenbelasting die per 1 juli 2022 ingaat is geen nieuwe belasting, maar zal de logeergastenbelasting (roomtax) èn autoverhuurbelasting (cartax) gaan vervangen”.

Hoewel de uitleg in heel grote lijnen misschien klopt voor bezoekers van het eiland die in een hotel verblijven en een auto huren, klopt zij in het geheel niet voor alle andere bezoekers voor het eiland, met name zij die op bezoek gaan bij familie en vrienden. Deze groep betaalde in het verleden noch logeergastenbelasting, noch autoverhuurbelasting.

Hoewel bijna iedereen op het eiland voorstander is van een redelijke bijdrage van elke toerist op het eiland, worden vooral bezoekers buiten het normale toerismecircuit disproportioneel hard getroffen door de weinig doordachte toeristenbelasting, zoals aangenomen door de Eilandsraad. Dat op zich is al vervelend en storend genoeg.

Dat de overheid echter moedwillig het beeld schept dat het niet gaat om een nieuwe belastingmaatregel en dat detail zelfs driftig weg probeert te poetsen, is niet comme il faut. Het staat ook haaks op de informatie van het OLB zelf, dat de nieuwe belasting op zijn minst vier miljoen dollar per jaar extra op gaat leveren voor de eilandskas. Als er -zogenaamd- geen sprake is van een nieuwe belasting, zou er ook geen sprake moeten zijn van meeropbrengst. Het Openbaar Lichaam liegt dus of het gedrukt staat: De Tourism Entry Tax is wel degelijk een nieuwe belasting, voor een aanzienlijke groep bezoekers.