KRALENDIJK – Sentro Akseso Boneiru is dé nieuwe organisatie voor sociale hulpverlening op Bonaire. In Sentro Akseso zijn de diensten van een aantal bestaande organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Wijkteam, het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Guiami, Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdgezondheidszorg samengevoegd. Laagdrempelig en toegankelijk zodat de inwoners van Bonaire beter en sneller hulp kunnen krijgen. Op donderdag 2 juni 2022 is de officiële opening van Sentro Akseso Boneiru feestelijk gevierd.

Sentro Akseso staat klaar voor jou. Iedereen kan hier terecht met een (hulp)vraag of als je een zorg wilt delen. Heb je problemen thuis, vragen over de opvoeding van je kind, schulden waar je niet uitkomt of weet je het even niet meer? Dan is Sentro Akseso er voor jou. Akseso biedt ondersteuning en begeleiding, zoals opvoedingsondersteuning, budgetbegeleiding, verlies en relatiebegeleiding en hulp bij psychosociale problemen. De professionals van Sentro Akseso staan klaar om samen met jou op zoek te gaan naar oplossingen voor hun situaties. Akseso is dichtbij, in de wijken, op school, en in de kinderopvang.

Sentro Akseso is ontstaan op initiatief van de gedeputeerde van Directie Samenleving en Zorg Mvr. Den Heyer en is mede mogelijk gemaakt door de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens de opening, vorige week, hebben de gedeputeerde van Directie Samenleving en Zorg Mvr. Nina Den Heyer, de Directeur van Samenleving en Zorg Mvr. Silvana Janga-Serfilia, De voorzitter van het Raad van Toezicht Dhr Anthony Nicholaas, Operational directeur Mvr. Mischa Prinsenberg en directeur Dhr. Chris Palm het woord gevoerd.

“Ik ben heel erg trots dat Sentro Akseso er nu is voor Bonaire” Aldus Nina Den Heyer

Naast de officiële opening van het hoofdkantoor te Playa aan de Kaya Princess Marie 7 zal Sentro Akseso Boneiru in het weekend van 9 en 10 juli de wijken bezoeken met feestelijke activiteiten om de wijkbewoners te informeren over Akseso. Het volledige programma met alle activiteiten wordt nog bekend gemaakt. Een tipje van de sluier is dat Akseso een wedstrijd organiseert voor het ontwerp van een muurschildering voor de buitenkant van ons hoofdkantoor.