THE BOTTOM- De Nederlandse vicepremier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten is zondag 8 mei op Saba begonnen aan haar bezoek aan Caribisch Nederland.

De minister en haar delegatie arriveerden met de laatste Winair-vlucht op het eiland. Op de luchthaven, om de delegatie te ontvangen, waren waarnemend gezaghebber Shamara “Amelia” Nicholson, eilandsecretaris Tim Muller en hoofd van de Eenheid Sociale Zaken en Arbeid van de Rijksdienst Caribisch Nederland RCN Eric Brakke. Minister Schouten kreeg bij haar aankomst een korte uitleg over de zonneparken van Saba Electric Company (SEC) en de plannen om de komende jaren toe te werken naar 100 procent duurzaam opgewekte elektriciteit.

De minister bracht vervolgens een bezoek aan de hydrocultuurboerderij waar ze werd ontvangen door Jim Garza van Gezondheid Farms, die uitleg gaf over de werking van de hydrocultuurboerderij en de teelt van verse producten. Minister Schouten heeft begin september 2019, toen nog in haar hoedanigheid van minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met Saba-commissaris van Landbouw en Sociale Zaken en van Volksgezondheid Roland Wilson het voortouw genomen voor dit innovatieve landbouwproject.

Programma

Op maandag 9 mei brengt de minister een bezoek aan The Garden of the Saba Reach Foundation, het Laura Linzey Day Care Centre en spreekt ze met bewoners van het woonproject Under the Hill. Er wordt overlegd met het bestuurscollege, de eilandsraad en de Saba Business Association (SBA). Zij vertrekt maandagavond naar Sint-Eustatius. Minister Schouten brengt van 9 tot en met 13 mei een bezoek aan alle drie Caribische eilanden.