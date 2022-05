KRALENDIJK- Afgelopen vrijdag werd het heugelijke feit herdacht dat Fundashon FORMA al dertig jaar 2e-kans onderwijs verzocht op het eiland.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd onder meer gesproken door gedeputeerde van Onderwijs, Nina den Heyer, voorzitter van het bestuur Ludwig Balentin, Nolly Oleana namens OCW en de directrice van het onderwijsinstituut Soraya Menché.

Gedeputeerde Nina den Heyer werkte zelf enige tijd voor FORMA. “Het was een leerzame tijd”, zei Den Heyer terugkijkend. Ludwig Balentien vertelde in vogelvlucht over het ontstaan van het instituut en de belangrijke rol die FORMA inmiddels in samenleving inneemt.

Nolly Oleana, die binnen RCN verantwoordelijk is voor onderwijs, wees er op dat degenen die destijds de basis legden voor FORMA veel moed hadden. “Het was een heel andere tijd, ook economisch gezien en met een heel andere arbeidsmarkt”, aldus Oleana.

Team

Directrice Soraya Menché sprak vooral haar waardering uit voor het team van de organisatie, die inmiddels al uit 32 personen bestaat. Ook wees Mensché op het feit dat FORMA een belangrijke maatschappelijke taak vervult. “Mensen verdienen ook op de arbeidsmarkt en als het gaat om onderwijs, een tweede kans”.

Gebouw

Positief is ook het nieuws dat gedeputeerde Nina den Heyer inmiddels de financiering rond zou hebben voor de bouw van een eigen onderkomen van FORMA. Tot nog toe is de stichting afhankelijk van het huren van een onderkomen bij derden.