Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand januari bij Sunbelt Realty

Omschrijving

Gelegen in een rustige woonwijk, op steenworp afstand van supermarkten, restaurants en uitvalswegen, vindt u dit zeer charmante dubbele woonhuis met studio appartement en garage. Op de begane grond is de ruime hoofdwoning gelegen met woonkamer en open keuken, drie slaapkamers, twee badkamers en de garage. De garage is toegankelijk vanuit de hoofdwoning en tevens vanaf de weg middels het schuifhek.

Aan de zijkant van de hoofdwoning zit de ingang van het studio appartement met separate badkamer.

Middels een houten vaste buitentrap is de eerste etage te bereiken waar het overdekte terras uitkijkt over omgeving en eigen tuin met lokale planten en (palm)bomen. Deze woning, waarbij het hoge plafond direct de aandacht trekt, heeft een woonkamer met open keuken en twee comfortabele slaapkamers, beiden met een privé badkamer.



slechts 5 minuten tot het centrum van Kralendijk, gelegen aan een rustige weg in de woonwijk Nikiboko,

uitermate geschikt voor eigen bewoning en/of (deels) lange termijn verhuur,

dichtbij uitvalswegen, scholen en winkels,

parkeergelegenheid voor meerdere auto’s op eigen terrein en ter hoogte van separate carport geschikt voor 2 auto’s,

de ommuurde tuin is voorzien van steenslag, lokale planten en bomen,

de woning is voorzien van keramische vloertegels, het onoverdekte terras van een houten vloer,

houten dakconstructie voorzien van shingles.

Indeling

Toegang via overdekt terras aan de voorzijde van de woning naar ruime woonkamer met open keuken en bar. Vanaf de woonkamer toegang tot de hal, waaraan drie slaapkamers en twee badkamers gelegen zijn. Vanuit de woonkamer tevens toegang tot de garage. Vanaf de zijkant van de woning toegang tot het studio appartement, voorzien van kitchenette en separate badkamer.

Via de trap toegang tot de woning op de eerste etage, voorzien van ruim overdekt terras. Vanaf het terras toegang tot de woonkamer met open keuken. Vanaf de woonkamer toegang tot beide slaapkamers, beiden voorzien van privé badkamer.



Technische specificaties

110 and 220 Volt,

Airconditioning in de studio alsmede een slaapkamer op de eerste verdieping,

plafond ventilatoren in alle slaapkamers,

10 Zonnepanelen met inverter.

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand januari bij Bonaire Realty

Deze villa is gelegen op loopafstand van de zee en centrum van Kralendijk. Er zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers. De masterbedroom is voorzien van een jacuzzi.

Er is een extra laundry/utility room aanwezig met grote Amerikaanse koelkast. De woonkamer is voorzien van open keuken met electrische kookplaat, oven, magnetron en grote Amerikaanse koelkast.

Alle kamers in de villa zijn voorzien van airconditoning. In de huiskamer bevinden zich tevens 2 fans.

De villa is omheind met een volwassen tropische tuin met veel planten en kleurrijke bloemen.

De tuin heeft 2 terrassen, 1 terras heerlijk op de wind aan de voorzijde en 1 terras aan de zijkant van de villa.

Er is een zwembad aanwezig en een extra berging.

Aan de voorzijde van de villa bevinden zich privé parkeerplaatsen. Er is ook een aparte omheinde privé parkeerplaats aanwezig aan de zijkant van de villa, inclusief een extra bergruimte.

De villa is volledig gemeubileerd.

Er is ook een SUV trailblazer aanwezig, welke inclusief de koop is.

Interessant object als investering.

Vraagprijs: US$ 725.000 kosten koper. Erfpacht tot 25 juli 2027. Grondoppervlakte 454 m2 / 4888 square feet.

Kenmerken

3 slaapkamers, 2 badkamers

Jacuzzi in master badkamer

Privé zwembad

Loopafstand van de zee

Loopafstand van de boulevard en centrum van Kralendijk

Berging

Privé parkeerplaats

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand januari bij Bonaire VIP Real Estate

Deze moderne design woning is gelegen in de mooie en rustige wijk Belnem, aan de weg naar Sorobon. Het huis is gebouwd op een groot perceel met een zeer mooie tuin. Het woongedeelte bestaat uit 5 slaapkamers met inloopkasten en 5 badkamers, waaronder een apart gastenverblijf, een grote woonkamer en een mooi ingerichte en uitgeruste keuken.

De badkamers zijn eersteklas, met granieten werkbladen. De hoofdbadkamer is uitgerust met een sauna en een verzonken bad. De hoofdslaapkamer is omgeven door grote glazen wanden en biedt een schilderachtig uitzicht.

Het huis heeft een glazen wand en biedt uitzicht op de gecultiveerde tuin, het marmeren zwembad met de design waterval en de whirlpool spa. De ruime achter porch is perfect voor entertainment, BBQ’s of gewoon om te ontspannen in een privéomgeving.

De overdekte carport biedt plaats aan twee auto’s. Het pand biedt ook een compleet gastenverblijf.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire VIP Real Estate:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 788 1781

E-mail : [email protected]

Website : www.bonaireviprealestate.com

Huis van de maand januari bij Karko Real Estate



Tamarèin villas is een nieuwbouwproject gelegen in een van de historische wijken van Bonaire; Tera Kora. De laatste woonwijk aan de uiterste zuidoostkant van het eiland.

De vrijstaande villa’s liggen op het westen en de geschakelde villa’s op het zuiden. De bouw start zodra de villa’s zijn verkocht en worden binnen 8 maanden turn-key zijn opgeleverd.

Tamarèin Villa 2 is vrijstaand en is de tweede straat rechts. Deze woning beschikt over 3 slaapkamers, 2.5 badkamers, inloopkast, wasruimte, keuken met kookeiland, een woongedeelte en een L-vormige voorporch.

De indeling van de woning is in de diepte langwerpig met de keuken en het woongedeelte aan de voorzijde als je de woning betreedt. Rechts is een tv-kamer, daarachter de wasruimte en een gang die naar de slaapkamers leidt. Aan uw linkerhand vindt u 2 slaapkamers, daar tegenover 1 badkamer en helemaal achterin de master bedroom met en-suite en inloopkast.

De totale woonoppervlakte van de woning is 150m2. De woning wordt opgeleverd met witte binnenmuren, keramische tegels, spots, 110/220 volt door de gehele woning, data-installatie en airconditioning in de slaapkamers en installatie voor warmwateraansluiting in de badkamers & keuken. De buitenmuren zijn wit en de deuren en ramen zijn van antraciet aluminium met horren (alleen ramen). Vloertegels kunnen gepersonaliseerd worden.

De badkamers worden rondom tot plafondhoogte bekleed met wandtegels, doucheglaspaneel, ingebouwde hangende toiletten en moderne wastafelkasten. De kleur van de spoelbakkasten en tegels kan gepersonaliseerd worden.

De keuken wordt modern en voorzien van corian werkbladen, backsplash tegels, spoelbak, keramische kookplaat, kookeiland en een combi magnetron en oven. Keuze voor vaatwasser is extra en kastkleur en backsplash-tegels kunnen worden gepersonaliseerd.

Het perceel is eigendomsgrond met een afmeting van 373m2 en zal worden omheind met betonnen muren aan de zijkanten en planten aan de voorkant. De tuin wordt tevens voorzien van grint. Voor uw gemak zijn er stopcontacten in de tuin. Er is tevens een gastentoilet in de tuin.

Prijs: $298.000 (vaste prijs)

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand januari bij Harbourtown Real Estate

Deze unieke woning is onder architectuur gebouwd, gelegen op een heuvel midden in een oase van rust. Rondom het huis is een volwassen tuin met lokale bomen, dit zorgt voor extra privacy.

De begane grond heeft een ruime woonkamer met hoog plafond, open keuken, 2 overdekte porches en een (sier)balkon, kleine bergruimte met houten trap naar het souterrain. Vanuit de woonkamer is er een wijds uitzicht over Kralendijk in diverse richtingen. De master bedroom is 20 m2 en de gastenslaapkamer met inbouwkast 13 m2. Er is een gezamenlijke badkamer. Links van de woning is een overdekte carport. Vanuit het porch achter gaat een betonnen trap naar het lagere niveau.

In het souterrain is een apart gastenverblijf van 80 m2 plus twee overdekte porches, totaal 110 m2. Dit bestaat uit een ruime woon-/slaapkamer, aparte keuken en badkamer met toilet, douche en wastafel. Verder is er nog een ruime berging van 10 m2 voor tuingereedschap en fietsen. Het gastenverblijf zou met enige aanpassingen veranderd kunnen worden in 2 kleine studio’s of een royaal appartement.

Deze unieke woning is omgeven door een volwassen tuin met veel ruimte voor bijvoorbeeld een gastenverblijf of uw eigen zwembad. Goed gebouwd huis met originele details, gevestigd in een rustige omgeving.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand januari bij Qvillas

Ocean Breeze villa 5

Ocean Breeze villa 5 ligt op een klein schattig en luxe resort tegenover het vliegveld. De villa heeft een charmant karakter met een ruime veranda. Op de veranda kunt u heerlijk genieten van de ‘Bonairiaanse breeze’ in het zwembad en heeft een prachtig uitzicht over de blauwe lagune.

Binnen bevind zich een volledig ingerichte keuken en woonkamer. Boven de woonkamer is een vide wat nu gebruikt word als tv kamer. Het huis bestaat uit 3 slaapkamers en 2 badkamer. De master slaapkamer heeft een en-suite badkamer en de andere 2 slaapkamers delen een badkamer.

Als dat nog niet alles is, heeft deze villa ook nog een eigen aanlegsteiger waaraan u uw eigen boot kunt aanleggen.

Villa 5 is ook perfect voor korte en lange termijn verhuur.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand januari bij Caribbean Homes

Gerenoveerd penthouse met prachtiguitzicht op zee!

Belmar Oceanfront Apartments is een intiemen persoonlijk resort aan de zuidkant van Bonaire. Het bevat in totaal 22 appartementen en u kunt nu een volledig gerenoveerd penthouse bezitten. Met zijn gunstigeligging, directe toegang tot het kristalheldere oceaan water, verkoelende passaatwinden, spectaculaire zonsondergangen, is het alsof je in eendroomleeft.

Belmar staat voor: luxe aan de oceaan, een kleine en intieme, kleurrijke tuin, twee privé (duik)pieren, volledig uitgeruste PADI 5-sterren duikshop/school, grootmineraalzwembad met zonnedek, een “get away from it all” gevoel en tegelijkertijd slechts 10 minuten verwijderd van het centrum van Kralendijk. Eenbewezengoede ‘return on investment’!

Dit onlangs gerenoveerde penthouse is gelegen op de bovenste verdieping, in het midden, links van het complex. U wordt direct verwelkomd in een ruimewoonkamer en volledigingerichte open keuken met vrij uitzicht op de turquoise Caribische Zee, Slagbaai en Klein Bonaire. Hoge glazen deuren van vloer tot plafond scheiden de woonkamer van hetruimebalkon, dus binnen en buiten zijn prachtig geïntegreerd, hierdoor zal het adembenemende uitzicht nooit verminderen. Een tweede terras met overdekt zitgedeelte welk toegankelijk is via een aparte deur naast de woonkamer, is de perfecte plek om te ontspannen met een boek of een glas wijn terwijl u geniet van de zonsondergang.

Links van de entree bevindt zich de hoofdslaapkamer met prachtig gerenoveerde en-suite badkamer. Twee extra slaapkamers en een tweede badkamer bevinden zich naast de woonkamer.

Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en grote ingebouwde kasten.

Een geweldige investeringskans!

Een bezichtiging is een absolute aanrader!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand januari bij Caribbean Vista Blue

Op dit moment heeft Caribbean Vista Blue geen huizen in de verkoop, alle huizen in de portefeuille zijn verkocht of in onderhandeling. Caribbean Vista Blue, heeft daarom ruimte voor nieuw (woning) aanbod.

Ben jij van plan om je huis op Bonaire te koop aan te bieden? Neem dan contact op met Caribbean Vista Blue. Ilona en haar team helpen je graag om van de verkoop een succes te maken. Wie weet staat jouw huis volgende keer in het artikel “Huis van de maand” op Bonaire.nu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand januari bij RE/MAX Paradise Homes

Bent u op zoek naar een centraal gelegen, volledig gemeubileerd vakantieappartement met twee slaapkamers en onbelemmerd uitzicht op zee?

Zoek dan niet verder en check out dit appartement gelegen aan de boulevard, vlakbij het centrum van Kralendijk met diverse restaurants en winkels op loopafstand.

Het complex beschikt over een groot gemeenschappelijk zwembad, duikwinkel en verhuurkantoor.

De verhuur van dit appartement wordt volledig beheerd door Sunrentals Bonaire, variërend van marketing en administratie tot het ontvangen van gasten en het gereedmaken van de appartementen voor de komst van uw gasten. Sunrentals beheert ook de overige appartementen in dit gebouw en is daardoor in staat de bezettingsgraad en huuropbrengsten te optimaliseren.

Verkoopprijs is $ 395.000 USD K.K.

3D tour Belmar Oceanfront apartments 11

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand januari bij The Real Estate Guy

Deze recent gebouwde woning bevindt zich in de rustige wijk Sabal Palm en is slechts 1 minuut verwijderd van Bachelor’s beach!

De modern gestylde woning is riant opgezet, voorzien van een zwembad en prieel met wastafel, op de begane grond treft u de woonkamer, 2 slaapkamers met gedeelde badkamer en toegang tot het zwembad.

Via de moderne open trap treft u op de 1e verdieping een riante leefruimte/kantoorruimte met aansluitend een 3e slaapkamer en een badkamer en suite. Vanuit de 3e slaapkamer is er toegang tot het ruime balkon met ver strekkend zicht over Bonaire.

Kenmerken:

Eigendomsperceel 1.038m2

3 Slaapkamers

2 Badkamers

Walk-in closet

Begane Grond (145m2)

Eerste Verdieping (69m2)

Pool (34m2) met Pooldeck (52m2).

110/220v

1 minuut verwijderd van de zee

Video tour

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

Kaya Electron 17

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website



