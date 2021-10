Van standaard kliko naar kunstwerk

De deelnemers | foto Evita Sanches

KRALENDIJK – Een groep jongeren heeft hun creatieve talenten gebruikt om de groene Selibon kliko’s te transformeren tot kunstwerken. Deze activiteit vormde onderdeel van de Sushi òf Dushi Kliko Challenge. Voor de mooist beschilderde kliko’s kunnen de jongeren en de scholen een prijs winnen.

Bij Hòfi Kultural verfden leerlingen van Scholen Gemeenschap Bonaire, Forma, Forsa, VMBO en Liseo onder begeleiding van lokale kunstenaars unieke ontwerpen die de thema’s natuur en duurzaamheid illustreren.

De sfeer zat er afgelopen zaterdag goed in bij Hòfi Kultural. Met muziek en een flinke dosis enthousiasme, gingen de jongeren aan de slag met het verven van hun eigen bedachte creaties op de kliko’s. Op de beschilderde kliko’s zijn illustraties te zien van zwerfafval, sport, flora, fauna, landschappen en de onderwaterwereld. Een aantal kliko’s bevatten ook motiverende teksten om Bonaire schoon te houden en dieren te beschermen. De leerlingen zijn zo onder de indruk van de kliko kunstwerken, dat ze van mening zijn dat er nu alleen maar vuilniszakken in mogen om deze schoon te houden. Sommige jongeren willen zelfs de kliko meenemen naar huis.

STINAPA

De schilderdag startte met een interactieve presentatie van het lesmateriaal van STINAPA over de natuur en het belang van het deponeren en scheiden van afval. De natuurles diende ook als inspiratie voor het beschilderen van de kliko’s. Na de natuurles waren de jongeren zo geïnspireerd dat er door een aantal werd geroepen dat ze mee te willen met een clean-up. Creativiteit werd niet alleen ingezet bij het schilderen van de kliko’s, maar tevens voor het maken van een rap over het verantwoord omgaan met zwerfafval en het beschermen van de natuur. De rap is geschreven en opgenomen door Juriëlla Josephia, onder begeleiding van Jo Coffie (Jo Café Music).

De samenwerking tussen de artiesten en jongeren was enorm inspirerend. Iedereen hielp elkaar om technieken te leren, ontwerpen te maken en de kliko’s zo mooi mogelijk te maken. Het creatief proces verliep bij elke groep anders. Sommige groepen hadden vooraf al een concreet idee en anderen liepen tijdens het schilderen hun fantasie de vrije loop. Het animo om nogmaals aan een Kliko Challenge te doen is groot en de jongeren kijken reikhalzend uit naar een soortgelijk project.

Stemmen

De negen beschilderde kliko’s worden door een jury beoordeeld op 5 november tijdens een besloten bijeenkomst. Op de Boneiru Duradero Facebookpagina en Sushi òf Dushi Instagrampagina kan er gestemd worden vanaf 29 oktober. De rap zal tevens op social media en met radiostations gedeeld worden. Voor de favoriete kliko’s wordt een prijs uitgereikt aan de scholen en de jongeren tijdens de besloten bijeenkomst.

De Sushi òf Dushi Kliko Challenge is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, Openbaar Lichaam Bonaire en Selibon N.V. in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire, STINAPA en Fundashon Plataforma Kultural. Caribbean Homes is de hoofdsponser van dit project en de schildermaterialen zijn gesponsord door Krioyo Paints. De Sushi òf Dushi Kliko Challenge is een project dat uitgevoerd wordt om zowel jong als oud bewuster te maken over het belang van zorgvuldig omgaan met de natuur.

