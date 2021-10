Auke op zondag: De oplossing nabij

Foto Rijksoverheid – Minister Kasja Ollongren

Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt het nieuws bij. Zo weet zij dat er problemen zijn met het milieu en heeft ze gehoord dat de energieprijzen gaan stijgen.

Behept met een relatief groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft zij de Nederlandse bevolking er daarom op gewezen dat er ‘nog veel winst te behalen is met het vergroten van draagvlak, kennis en ervaring omtrent energiebesparing in de woning onder de bevolking’.

In haar brief aan de Tweede Kamer besteedt de minister ook aandacht aan de inwoners van Caribisch Nederland. Want ja, die mensen zitten nu eenmaal in haar pakket.

Mevrouw Ollongren wijst erop dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik per huishouden in dat deel van het Koninkrijk hoger ligt dan in Europees Nederland.

Gelukkig hoeven de Caribische Nederlanders niet zelf onderzoek te doen naar de mogelijkheden om wat zuiniger om te gaan met energie. De minister heeft het huiswerk alvast gedaan. Hulpvaardig als zij van nature is.

Als eerste stelt zij voor om zuiniger om te gaan met de airco. Dat ding verslindt energie en wat levert zo’n ding nu uiteindelijk op? Niet meer dan wat frissere lucht. In die wens, wat frissere lucht te hebben, schuilt iets ondankbaars.

Volksstammen verplaatsen zich om even te ontsnappen aan de kille grijsheid van het moederland en dan wil je als inwoner van een zonovergoten land dat moederland omgekeerd na-apen. Door kou te eisen. Het is ook nooit goed.

De tweede mogelijkheid om flink te besparen is, volgens de minister, minder ledverlichting gebruiken. Deze besparingsmogelijkheid begrijp ik niet helemaal. En doet het vermoeden rijzen dat de minister niet vaak op bezoek is geweest in bepaalde wijken op de eilanden. Daar zou ze gezien hebben dat de bewoners al blij zijn met wat verlichting. Dit advies slaan we dus maar in de wind.

De derde besparing die mevrouw Ollongren de bevolking voorhoudt is eenvoudig en logisch. Minder lang douchen. Een haalbaar en terecht advies. Want al die bewoners van Caribisch Nederland weten dat douchen uiteindelijk onzin is. Al sta je uren onder zo’n straal, je stapt uit die douche en het zweet loopt alweer van je gezicht.

Een beetje slimme bewoner wast zich dus even bij de kraan, koopt niet al te dure deodorant en je hebt weer een handvol dollars bespaard.

Als je de twee serieuze adviezen volgt, die airco uit en de douche slopen, wordt de discussie over de hoogte van de uitkeringen ook transparanter. De kosten van levensonderhoud, een geliefd onderwerp op de eilanden, kun je ontdoen van nutteloze verlangens.

Waardoor het gesprek over de hoogte van de sociale voorzieningen snel met een voor ieder bevredigend voorstel kan worden afgerond.

De inwoners van Caribisch Nederland voelen zich vaak tweederangsburgers binnen het Koninkrijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat met een paar eenvoudige tips zien dat je zelf ook aan je zelfbeeld kunt sleutelen door een essentiële bijdrage te leveren aan de verbetering van je lot.

Het is allemaal niet zo lastig.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 500 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: