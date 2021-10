Duikplaats Rappel vernoemd naar Bruce Bowker

De in 2020 overleden Bruce Bowker bij duikplaats Rappel

KRALENDIJK – STINAPA heeft de duikplaats Rappel vernoemd naar de overleden duikschooleigenaar van Carib Inn, Bruce Bowker. Bruce heeft zich altijd ingezet voor de natuur van Bonaire en was jaren lid van het bestuur van de natuurorganisatie. Bruce overleed onverwachts in 2020 na een val.

Duikplaats Rappel staat deze dagen bekend als bootduik, maar in de tijd dat Bruce jong was en het duiken op Bonaire nog maar kort ontdekt was, gingen pioniers als Bruce naar Rappel om met een complete duikset te abseilen van de steile rotsen. Zo is de naam Rappel ontstaan, wat afdalen betekent.

De site ligt aan de toeristische route langs de kust naar Rincon. Vanaf 18 oktober 2021 heet duikstek #11 Rappel officieel Bruce’s Rappel.

NosTV was aan boord met STINAPA medewerkers, familie en vrienden, bekijk onderstaande reportage:

