EZ Air begint ticketverkoop naar Medellín

Het populaire winkelcentrum Santa Fé in de wijk Poblado is zeer geliefd onder toeristen van de eilanden. Foto: ABC Online Media.

KRALENDIJK/WILLEMSTAD- Na een periode van enkele maanden voorbereiding, is luchtvaartmaatschappij EZ Air op donderdag van start gegaan met de verkoop van vluchten naar Medellín in Colombia.

Volgens directeur René Winkel was er al lange tijd vraag naar de vluchten, maar beschikte de maatschappij nog niet over het juiste materieel. Er werden daarom twee grotere Saab-vliegtuigen aangeschaft, waarmee meer mensen kunnen worden vervoerd. “Deze vliegtuigen hebben ook cabinepersoneel aan boord zodat we onderweg ook kunnen zorgen voor een hapje en een drankje. Niet onbelangrijk op een wat langere vlucht”, zegt Winkel.

Kerstvakantie

Hoewel de vluchten pas op 3 december a.s. van start gaan, kan er nu al voor geboekt worden. De maatschappij speelt met de start van de vluchten in op mensen die de kerstvakantie door willen brengen in Colombia. Op de eilanden leven van oudsher veel Colombianen. In de eerste fase voert EZ Air twee vluchten per week uit naar Medellin. Daarnaast wordt ook twee keer per week gevlogen op de havenstad Barranquilla.

