Bonaire neemt deel aan Routes World Conference

TCB directeur Miles Mercera (r) met airline consultant Howard Mann (l) – [email protected] Mercera

MILAAN- Bonaire heeft deelgenomen aan de Routes World Conference 2021 die dit jaar in Milaan werd gehouden. Het team van Bonaire bestond uit TCB directeur Miles Mercera, Marco van der Kreeke namens Bonaire International Airport (BIA) en adviseur Howard Mann.



Volgens Mercera heeft Bonaire gesprekken gevoerd met een aantal bestaande, maar ook met diverse nieuwe potentiële luchtvaartpartners. “Wat wij gedaan hebben is mensen uitgelegd waar Bonaire voor staat en wij trachten met name partners te vinden die zich in onze aanpak herkennen”, zegt Mercera. Bonaire presenteert zich daarbij als een Caribische nichemarkt dan wel een meer exclusieve ‘boutique bestemming’.

