Herstel toerisme op Aruba zet door

ORANJESTAD – In de maand september heeft Aruba goed gedraaid op het gebied van het toerisme. In vergelijking met twee jaar geleden, kwamen 82 procent van het aantal bezoekers van dat recordjaar naar One Happy Island.

Het eiland ontving vorige maand 60.293 verblijfstoeristen, wat wel iets lager is dan de projecties die waren gemaakt. Dat is volgens minister van toerisme Oduber te wijten aan de derde coronagolf, die leidde tot een negatief reisadvies van de kant van de Amerikaanse autoriteiten. De bewindsman verwacht dat daar verandering in komt, nu in Aruba de coronacijfers al drie maanden op rij dalen.

De bezoekerscijfers laten zien dat er opvallend veel toeristen uit Nederland naar Aruba kwamen. Ook het aantal bezoekers uit Colombia steeg flink, met tien procent.

In de aanloop naar het hoogseizoen is de verwachting dat het toerisme weer als vanouds wordt. Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben aangekondigd meer vluchten uit te gaan voeren naar Aruba. ,,Op verschillende dagen in december komen er volgens de huidige planning wel 35 vluchten aan. Daardoor verwachten we dat het aantal verblijfstoeristen in de laatste maand van het jaar hoger zal zijn dan in 2019”, aldus Oduber. Hij benadrukt dat het herstel van het toerisme boven verwachting is en dat daarmee de economie weer op volle strekte functioneert.

