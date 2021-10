Politieagent Sint-Eustatius veroordeeld voor mensensmokkel

ORANJESTAD – Op dinsdag 5 oktober 2021 is een hoofdagent van de politie door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Sint-Eustatius veroordeeld voor mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De betrokken medewerker had een vrouw uit de Dominicaanse Republiek naar Sint-Eustatius laten overkomen.

De politieagent had de aanvraag van de vrouw bij de IND geregeld waarin hij had aangegeven dat er sprake was van gezinshereniging tussen hem en haar. Dat bleek na onderzoek niet juist te zijn. Hieruit kwam naar voren dat gezinshereniging in zijn geheel niet aan de orde was.

De verdachte politieman had als neventaak vreemdelingentoezicht met de specifieke taak om vreemdelingen uit te zetten. Van hem mocht dan ook verwacht worden dat hij op de hoogte was van de immigratieprocedures en regels.

De rechter heeft de politieman veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Er werd bij de veroordeling rekening gehouden met de consequenties voor de betrokken politieman.

Het opsporingsonderzoek, onder leiding van het OMBES, werd verricht door de Rijksrecherche die onderzoek doet naar strafbare feiten door overheidsambtenaren, waaronder de politie. Sinds vorig jaar is de Rijksrecherche permanent aanwezig op Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba) met als standplaats Bonaire. Wanneer je meer wilt weten over de Rijksrecherche kun je de website www.rijksrecherche.nl bezoeken.

