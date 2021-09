Nieuwe lijst risicolanden vanaf 27 september 2021

KRALENDIJK – Bonaire gebruikt vanaf maandag 27 september 2021 een nieuwe lijst van risicolanden. Brazilië, Venezuela, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten blijven op de nieuwe lijst zeer hoog risicolanden voor het eiland.

Haïti is voor het eerst in de lijst opgenomen en geldt ook als zeer hoog risicoland. Canada, Jamaica en Puerto Rico staan nu voor het eerst op de lijst. Het zijn hoog risicolanden. De lijst met hoog risicolanden is vooral langer geworden door landen die eerst een zeer hoog risicoland waren, zoals Argentinië, Colombia en de Dominicaanse Republiek.

Voor een volledig overzicht van de risicolanden en de voorwaarden om vanuit die landen naar Bonaire te reizen, zie www.bonairecrisis.com/reizen Bonaire onderscheidt vier risiconiveaus: zeer laag, laag, hoog en zeer hoog. De risiconiveaus worden aan de hand van het aantal COVID-19 besmettingen in een land bepaald.

Saba en Sint Eustatius blijven eilanden met een zeer laag risico. Aruba, Curaçao en Sint Maarten blijven hoog risicolanden. Er zijn landen die niet meer op de landenlijst voorkomen, dit komt omdat uit die landen heel weinig reizigers naar Bonaire komen. Op de lijst zijn nu ook landen toegevoegd, omdat veel reizigers vandaar naar het eiland komen.