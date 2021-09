Alzheimer’s dag met film ‘WEI’

KRALENDIJK – In het kader van Wereld Alzheimer’s Maand en Alzheimer’s dag presenteert Fundashon Alzheimer Bonaire op 21 september de film ‘WEI’.

Dit is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De WEI is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Helaas is juist nu dementie bij hem geconstateerd, maar de natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan.

Zijn vrouw ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij.

WEI is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven.

Met nominaties en onderscheidingen sinds 2019, TV uitzendingen en Filmfestivals in Nederland/Europa en ook USA/VS is deze film van harte aan te raden.

Fundashon Alzheimer Bonaire wil hiermee Alzheimer’s Dag vieren door geïnteresseerden de gelegenheid te geven om de film tegen betaling van USD 12,50 te zien. Als tegenprestatie krijgt men een T-shirt in de kleur geel cadeau met het thema van 2021 nl “Ken Dementie, ken de ziekte van Alzheimer”.

Entrée tickets zijn verkrijgbaar bij bestuursleden en vrijwilligers van Fundashon Alzheimer Bonaire.

