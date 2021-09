Auke op zondag: Een eend op Kaya Grandi

89 Gedeeld

Je moet stevig in je schoenen staan om niet direct na het journaal de fles te pakken om het leed wat te verzachten.

Is er geen virus, is er wel een orkaan, is er geen politicus, is er wel een oorlog.

Natuurlijk is er ook vaak goed nieuws te melden. Zo heeft het eiland zich afgelopen maandag op het World Conservation Congress in Marseille bij monde van de Gezaghebber gepresenteerd als inspiratiebron voor al die mensen en organisaties die de wereld willen redden. ‘Bonaire mag dan een piepklein stipje in de Caribische Zee zijn, wij voelen ons niet te klein voor grote ambities als het gaat om natuurbehoud.’

De presentatie werd afgesloten met de woorden: ‘Ik durf te zeggen dat we op Bonaire al bezig waren met duurzaamheid voordat het woord gemeengoed werd.’

Waar een klein land groot in kan zijn.

Ook klonken er vertrouwde geluiden. Blue Destination bijvoorbeeld. En ook was er iets met kwantiteit en kwaliteit.

Ondertussen regende het hard op het eiland, mocht onze oudste dochter een overstroming in haar stadje in New Jersey meemaken en stond het nieuws bol van klimaatveranderingen en alle gevolgen van dien.

Ook iets om over na te denken.

Want hoe staat het er op het eiland voor als de zeespiegel bedenkt dat het tijd wordt om het hoger op te zoeken.

In een paper van de Universiteit Wageningen staat een kaartje waarop met allerlei stippen de risico’s van een stijging in verschillende kleuren worden weergegeven. Het stuk staat in een database van de universiteit, maar is niet zomaar toegankelijk. Maar een deel van het stuk is wel online gezet en laat nu net daar de kaart in staan.

Een blik op die kaart laat zien dat als je pech hebt en het water flink stijgt, op een dag een ploeg eenden door de Kaya Grandi zal zwemmen.

Klimaatontkenners en weerwappies zullen de schouders ophalen als ze die analyse bekijken en overgaan tot de orde van de dag. Mocht je de veranderingen wel serieus nemen, is het misschien zaak om de gedachten te ordenen.

Uiteraard is er in de afgelopen jaren al veel nagedacht over de gevolgen van een stijging van de zeespiegel. Het eiland staat voor de keuze om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de mogelijke schade van de klimaatveranderingen te beperken. Want oplossingen zijn er. Van koraal tot baggeraars tot waterkeringen, er is al veel bedacht.

Gelukkig is het eiland gezegend met een bestuur dat vooruit weet te kijken. Zij weten ook dat je nog zo veel plannen kunt maken over blauwe bestemmingen, maar als op een dag die eenden door de stad zwemmen, staan er niet tienduizend toeristen te applaudisseren.

Een groot deel van de bewoners van Kralendijk woont dan al jaren in tentenkampen. Wachtend op de toegezegde hulp uit Den Haag.

Kaart Bonaire – Risicoanalyse overstroming (pagina 2 – PDF):

https://www.wur.nl/upload_mm/6/7/9/f5194c81-b136-4c59-844a-249fb38ed749_Policybrief_Klimaatadaptatie2.pdf

