Gezaghebber Edison Rijna spreekt op World Conservation Congres

MARSEILLE – Gezaghebber Edison Rijna heeft tijdens het World Conservation Congres van de internationale unie voor natuurbescherming IUCN in Marseille een presentatie gegeven over het natuurbeleid van Bonaire en de ambities om Blue Destination te worden.

Politiek leiders, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en natuurbeschermers uit de hele wereld zijn in Marseille bijeen om met elkaar te spreken over het belang van natuur en milieu voor de leefbaarheid op aarde. Als onderdeel van het congres heeft het Nederlandse IUCN-comité in samenwerking met de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Stinapa een symposium georganiseerd over de natuurbescherming in het Caribisch deel van het Koninkrijk waarvoor zij o.a. gezaghebber Rijna hebben uitgenodigd als spreker.

“Als gezaghebber van Bonaire ben ik er trots op dat mijn eiland een bijdrage kan leveren aan dit programma. Bonaire is nog geen 300 vierkante kilometer groot en heeft minder dan 22.000 inwoners. Sinds 2010 zijn we een bijzondere gemeente van Nederland. Vandaag is het een officiële feestdag voor ons, Dia di Boneiru, dit is de dag dat we de ontdekking van ons eiland in 1499 vieren. Helaas zal ik de festiviteiten moeten missen, maar het is ook een zeer geschikte dag om u te vertellen hoe bijzonder Bonaire is.” Zo begon Rijna zijn voordracht.

“Bonaire is rijk bedeeld door de natuur. Samen met onze Caribische zustereilanden zijn we het meest biodiverse deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoe klein we ook zijn, we herbergen meerdere ecosystemen. Naast onze wereldberoemde koraalriffen hebben we ook mangrovebossen, zeegrasvelden, pekelmeren en tropisch droog bos. Deze systemen herbergen een grote verscheidenheid aan dieren, van zeeschildpadden en flamingo’s tot leguanen en vleermuizen.”

“Voor nu, want veel diersoorten worden geconfronteerd met bedreiging. Het ’30×30-initiatief’ om ervoor te zorgen dat in 2030 minstens 30% van alle terrestrische en mariene ecosystemen in de wereld wettelijk beschermd zijn, is daarom een ​​absolute noodzaak. Ik hoop dat alle landen er alles aan zullen doen om binnen negen jaar aan die norm te voldoen.”

“Wet- en regelgeving alleen zal de planeet niet redden. Het is mooi dat hier in Marseille zoveel vakmensen met een hart voor de natuur bijeen zijn, maar dat alleen is niet genoeg. Om het tij te keren, moeten we ook die andere 7 miljard en meer mensen, die hier niet aanwezig zijn overtuigen dat we onze houding ten opzichte van onze aarde en specifiek ten opzichte van de natuur echt moeten veranderen.”

“We moeten ervoor zorgen dat het onderdeel wordt van het DNA van de hele wereldbevolking. Laat Bonaire hiervoor een inspiratiebron zijn. Bonaire mag dan een piepklein stipje in de Caribische Zee zijn, wij voelen ons niet te klein voor grote ambities als het gaat om natuurbehoud. Vanaf onze vroegste voorouders hebben onze mensen altijd met de natuur geleefd en geleerd deze te respecteren. We groeien op met de natuur en het is van generatie op generatie een integraal onderdeel geworden van ons leven.”

“Dit verklaart waarom we als een van de eerste eilanden in het Caribisch gebied actief maatregelen namen om de natuur te beschermen. In 1969 zijn we begonnen met het beschermen van alle zeeschildpadden. Dat jaar hebben we ook verschillende voormalige koloniale plantages aangewezen zoals Washington-Slagbaai National Park. In 1979 hebben we alle riffen rond het eiland uitgeroepen tot beschermd gebied, wat het Bonaire National Marine Park werd.”

“Al met al beslaan onze natuurgebieden uit meer dan 30% van ons eiland. Dus als het gaat om het 30×30-initiatief, hebben we onze plicht al gedaan. Maar we gaan niet achterover leunen en kijken naar de rest van de wereld terwijl ze dezelfde norm bereiken. Want ik moet toegeven dat op Bonaire de natuur nog steeds onder druk staat. Afvalwater bedreigt de kwetsbare koralen in ons mariene park. Het plastic dat door de oceanen wordt aangevoerd, bedreigt het leven van de zeeschildpadden die hun eieren op onze stranden leggen.”

“En dan zijn er nog de effecten van klimaatverandering die desastreuze gevolgen zullen hebben voor onze natuur als we geen drastische maatregelen nemen. Ik maak me daar meer zorgen over dan over het risico dat we door de voorspelde zeespiegelstijging onze voeten niet droog kunnen houden. Nederlanders weten immers hoe ze moeten omgaan met een stijgende zee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde wordt afgeremd en liefst gestopt.”

“Bonaire kan niet alleen de klimaatverandering de schuld geven van de druk op de natuur van ons eiland, dat komt ook deels door het toerisme. We zijn blij dat mensen ons eiland graag bezoeken, want dit draagt ​​bij aan onze welvaart en daarmee aan het welzijn van onze bevolking. Het genereert ook inkomsten, die we kunnen gebruiken om de natuur te beschermen.”

“Een paar jaar geleden realiseerden we ons dat we de focus van toerisme moesten verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. Niet steeds meer toeristen, maar andere toeristen: toeristen die naar Bonaire komen om niet alleen op het strand in de zon te liggen, maar ook om van onze unieke natuur te genieten. Om de overgang van massatoerisme naar kwaliteitstoerisme te maken hebben we er voor gekozen om het aantal cruiseschepen aan te passen aan wat ons eiland kan accommoderen. Dit kost ons in eerste instantie misschien wat inkomsten, maar te veel zal op lange termijn duurder uitpakken.”

De gezaghebber sloot af door te zeggen; “Ik durf te zeggen dat we op Bonaire al bezig waren met duurzaamheid lang voordat het woord gemeengoed werd. We hebben het vertaald in wat we de Blue Destination noemen.”

