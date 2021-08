Auke op zondag: Post voor de Gezaghebber

De postbode voelde even aan de envelop. Een dikke brief, dacht ie voor hij het ding in de brievenbus stopte.

De Gezaghebber zuchtte toen hij het logo zag.

‘Het is weer zover’, zei hij tegen de secretaresse.

Zes A4’tjes lagen tien minuten later op zijn bureau. Het College financieel toezicht (Cft) meldt zich met een Reactie op de tweede uitvoeringsrapportage en advies bij de tweede begrotingswijziging van het openbaar lichaam Bonaire.

Voor de zoveelste keer stelt het College vast dat de ‘voortgang op het gebied van financieel beheer’ geen voldoende verdient. Het eiland heeft ‘de deadline van 1 juli 2021 voor het aanleveren van de cijfers van de collectieve sector voor de jaren 2019 en 2020 niet gehaald.’

Hoe het kan weet niemand, maar de verantwoording van de boekhouding is zelfs verslechterd in het afgelopen jaar. Slaagden in de afgelopen jaren een paar van de overheidsorganen er nog in om de cijfers op tijd in te leveren, dit jaar is het alleen Fundashon Cas Bonairiano, de woningstichting, gelukt om het Excel bestand op tijd in te leveren.

Het College financieel toezicht heeft de moed opgegeven. Ze verwacht niet dat het Bestuurscollege het voor elkaar weet te boksen om goedkeuring voor de jaarrekening 2021 te krijgen.

Dat het ook niet gelukt is de kadernota Grondbeleid vorm te geven, is voor het Cft reden om te verzuchten dat binnenkort de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maar ingelicht moet worden over de wanorde op het eiland.

De Gezaghebber las de brief voor de tweede keer. Hij pakte de telefoon: ‘Hadden we niet een change-team financieel beheer bedacht? Daar hadden we toch 400.000 dollar voor gevonden?’, vroeg hij.

Het antwoord beviel de Gezaghebber blijkbaar niet. Geërgerd legde hij de telefoon weg.

‘Ik ga even een wandeling maken’, zei de Gezaghebber tegen niemand in het bijzonder.

Afwezig groette de Gezaghebber een paar voorbijgangers. Ondertussen brak hij zich het hoofd over de vraag waarom het maar niet lukt om de boekhoudingen op orde te krijgen.

Na een minuut of tien wist hij dat hij nooit antwoord op die vraag zou krijgen.

Er zijn nu eenmaal dingen die het menselijk vermogen te boven gaan.

Op de terugweg naar kantoor werd de Gezaghebber toch weer onrustig. Hoe moeten we uitleggen dat we bijna 30 miljoen op onze rekening hebben staan. Het College financieel toezicht vindt dat daar iets mee gedaan moet worden.

Alsof dat zo eenvoudig is. Want als je al dat geld uitgeeft, moet dat weer verantwoord worden. Waarmee je weer bij boekhouden uitkomt.

En de cirkel rond is.

Zie:

https://www.cft.cw/jdownloads/All%20downloads/Adviezen/Bonaire/cft_202100085_reactie_op_de_tweede_uitvoeringsrapportage_en_advies_bij_de_tweede_begrotingswijziging_2021_bonaire.pdf

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 500 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

