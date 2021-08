TCB Bonaire ontmoet partners in Nederland en België ter voorbereiding op seizoen 2022

KRALENDIJK – TCB heeft onlangs een sales blitz in Europa afgerond die gericht was op twee belangrijke markten voor Bonaire, namelijk Nederland en België. Als onderdeel van de planningscyclus 2022 bezocht TCB haar belangrijkste toeristische partners in de markt. De sales blitz vond plaats van 2-6 augustus 2021.

Het doel van de bijeenkomsten was om een beter inzicht te krijgen in de huidige voorspelde productie voor Bonaire, prestatieresultaten, bestaande coöperatieve strategieën en mogelijkheden voor samenwerking. TCB nam ook de tijd om de details te delen van ons Tourism Recovery plan en de toekomstige visie op toerisme.

Volgens de CEO van TCB, Miles Mercera: “We bevinden ons in de beginfase van onze nieuwe aanpak om Bonaire te herpositioneren en we zijn bewust dat we het niet alleen kunnen doen. We hebben onze partners nodig om onze waarde gedreven aanpak en visie te begrijpen.”

TCB maakte gebruik van de gelegenheid om de laatste ontwikkelingen op het eiland te delen, zoals het afgeronde onderzoek van kamerinventarisatie. TCB heeft tijdens de activiteitenweek de volgende partners ontmoet, TUI Nederland, KLM, DuikenInBeeld.tv, Avila Reizen, Reismedia Group, Live2Travel, TravelWorld, TravelPro, TravMedia, Duiken, Bon Travel om een paar te noemen.

TCB zal in de toekomst doorgaan met dit soort bijeenkomsten met een focus op de belangrijkste markten voor Bonaire. TCB verwacht een sterk aankomend winterseizoen van de Europese markt als onderdeel van het Tourism Recovery plan.