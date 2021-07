Auto te water bij Pink Beach

Inzittenden zijn er met lichte wonden goed afgekomen | Foto LIVE99FM

KRALENDIJK – Vanmorgen in alle vroegte, om 1.25 uur, zijn twee toeristen met hun huurauto te water geraakt nabij Pink Beach. De bestuurder en een medepassagier zijn uit de auto geklommen en naar hun hotel in Belnem gelopen na de aanrijding om de politie te bellen.

Volgens de bestuurder wilde hij uitwijken voor twee ezels en verloor hierbij de macht over het stuur waardoor de auto over de kop ging en in het water van de zoutpannen belandde. Ze waren beiden, naast een paar schaafwondjes, ongedeerd maar werden toch ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd.

Beiden hadden hun veiligheidsgordel om tijdens de aanrijding.