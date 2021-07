Visser vermist op Bonaire

KRALENDIJK – De politie van Bonaire is samen met de kustwacht op zoek naar een vermiste visser. Die ging gisteren de zee op, maar keerde niet terug.

Zijn naam is Ulrich Pinedo, beter bekend als Urley. Hij ging de zee op met zijn bootje Flipper onder nummer B-977. Zowel Pinedo als de boot zijn nog niet gevonden. Ondertussen zijn ook andere boten de zee op gegaan om te zoeken.

Wie iets weet over de visser wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 911 of 7158000