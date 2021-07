Justitiële Inrichting Caribisch Nederland is ook erkend leerbedrijf

Van links naar rechts: Projectleider Ban pa Kambio Aisheline Lacroes; Directeur JICN Wibo de Vries; adviseur en trainer bij ROA CN Danielle van der Wal; Plaatsvervangend Directeur JICN Sharlon Willems

KRALENDIJK – De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) is door de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland (ROA CN) benoemd tot erkend leerbedrijf. Naar aanleiding van deze erkenning reikte de ROA CN het bijbehorende certificaat deze week uit aan de directie van de JICN.

Officieel werd de inrichting ruim twee jaar terug al door de ROA CN erkend als leerbedrijf, maar mede door de situatie rondom het coronavirus was een officiële uitreiking eerder niet mogelijk.

De JICN verzorgt sinds zijn erkenning als leerbedrijf (mbo)opleidingen voor gedetineerden, in samenwerking met Fundashon Forma. Als erkend leerbedrijf is de inrichting bevoegd om te faciliteren in een stage – tegenwoordig bekend als beroepspraktijkvorming – voor zowel externe studenten als gedetineerden. De JICN heeft zelf meerdere leermeesters in dienst, die getraind en bevoegd zijn om gedetineerden en andere studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming te begeleiden.

De mogelijkheid om een opleiding te volgen is voor gedetineerden een belangrijk onderdeel van het re-integratie proces. Door onderwijs in detentie te laten aansluiten op onderwijs buiten detentie, kan de gedetineerde gericht werken aan een diploma – en daarmee aan zijn of haar toekomst.