Delegatie naar Miami om te praten over Bonaire als cruisebestemming

KRALENDIJK – De rol van Bonaire en de wensen van ons eiland als cruisebestemming worden deze week besproken tijdens een conferentie in Miami. Hiervoor is een Bonairiaanse delegatie bestaande uit de gedeputeerde van economische ontwikkeling Hennyson Thielman, havenmeester Gunther Flanegin en de Tourism Corporation Bonaire (TCB) naar Miami Florida afgereisd.

Tijdens de topconferentie ‘Return to Sail’ van de Florida-Caribbean Cruise Association – FCCA komen cruisemaatschappijen en bestemmingen in de cruisesector bij elkaar. Daar wordt gepraat over de ontwikkelingen in de cruise-industrie en het hervatten van de cruisereizen.

Bonaire neemt deel aan deze conferentie met de intentie om te vertellen over de visie die ons eiland heeft met betrekking tot toekomstige bezoeken van cruiseschepen. Nu wij op een punt staan om opnieuw te beginnen, is dit een goede gelegenheid om wijzigingen aan te brengen. Er zijn meerdere mogelijkheden om te herstructureren en een beter uitgebalanceerd beleid in te voeren. Met het herstelplan voor het toerisme heeft het Openbaar Lichaam Bonaire reeds het besluit genomen om niet meer dan één cruiseschip per dag ons eiland te laten aandoen en te focussen op meer kwaliteitstoerisme. Met een limiet van maximaal 1 cruiseschip per dag is het de bedoeling om opstoppingen in de binnenstad te beperken en ruimte te bieden om toeristen aan te trekken die een ruimere budget hebben en meer op ons eiland uitgeven.

Een andere verandering die de delegatie ter sprake wil brengen is de stijging van de toeristenbelasting die ook voor cruisetoeristen die op Bonaire aankomen gaat gelden, om de zgn. ‘head tax’ te vervangen. De stijging van deze belasting zal voor meer geld zorgen in de overheidskas om terug te investeren in voorzieningen en infrastructuur voor de samenleving en de toerismesector.

De Bonairiaanse delegatie gaat ook praten over allerlei vereisten die wij als eiland in de komende jaren gaan vragen van cruiseschepen. Gezien de richting die wij inslaan om een Blue Destination-eiland te zijn en het beleid met betrekking tot het herstelplan voor toerisme, gaan wij van cruiseschepen vragen om te voldoen aan duurzaamheidsvereisten die overeenkomen met de visie van bescherming van ons milieu.

Een ander interessant thema is de mogelijkheid voor cruisemaatschappijen om te investeren in toeristische attracties en de natuur op ons eiland. Voorzieningen die met deze investeringen gecreëerd of verbeterd worden zijn niet alleen voor toeristen bestemd, maar ook voor onze lokale mensen om van te genieten. Dit is een strategie om te kapitaliseren en meer voordeel te halen uit de cruiseschepen. ‘De cruise-industrie genereert valuta. Veel mensen zijn afhankelijk van deze industrie en de sector zorgt voor omstreeks 200 directe en 600 indirecte arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd geloven wij dat de industrie meer in lijn moet zijn met onze milieudoelstellingen, zij moet beter georganiseerd zijn, betere ‘crowd management’ toepassen en beter gebruik maken van de ‘cruise market’. In samenwerking met de TCB willen wij deze aspecten coördineren en iets doen dat anders is’, aldus Hennyson Thielman, gedeputeerde van economische ontwikkeling.

De reis om meerdere cruisemaatschappijen te ontmoeten is onderdeel van de voorbereidingen om weer cruiseschepen op ons eiland te ontvangen, mogelijkerwijs in september a.s. Er zal duidelijk meegedeeld worden dat dit een voorlopige datum is en afhankelijk van besluitname in het kader van het Covid-beleid, onder andere voorwaarden voor wat betreft het testen.