Bonairiaanse Xaquenne Saragoza bereikt finale ProKids tennistoernooi

De enige Bonairiaanse deelneemster aan het jaarlijkse ProKids tennistoernooi van CSC (Curaçao Sports Center) in Willemstad, de 11-jarige Xaquenne Saragoza uit Antriol, heeft zondag de finale behaald.

Na de poulefase en halve finales verloor Xaquenne uiteindelijk in twee sets de strijd om de eindzege van de 12-jarige Candice Curie uit Curaçao. Xaquenne eindigde zo met de zilveren trofee.

Het Prokids toernooi is het grootste jeugdevenement in het Curaçaose tennis. Dit jaar namen zo’n vijftig meisjes en jongens deel, verspreid over verschillende categorieën.

