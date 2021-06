TUI vliegt deze zomer dagelijks naar Bonaire

SCHIPHOL – Vanaf 1 juli aanstaande vliegt TUI fly veertien keer per week naar de Antillen. Van deze vluchten wordt dertien keer per week Curaçao aangedaan. Bonaire krijgt een dagelijkse vlucht. Volgens een woordvoerster van TUI gaat het om een absoluut record, niet eerder waren er zoveel vluchten per week naar de Antillen.

Van de veertien vluchten hebben er vijf sec Curaçao als eindbestemming; in de andere gevallen gaat het om vluchten waarbij twee bestemmingen worden gecombineerd, bijvoorbeeld Curaçao en Bonaire of Aruba en Bonaire.

Zo vliegt TUI fly deze zomer voor het eerst dagelijks naar Bonaire, dat was voorheen maximaal drie tot vier keer per week. Het aantal van drie wekelijkse vluchten naar Aruba blijft ongewijzigd.

Testen

Op Curaçao geldt overigens nog steeds de verplichting voor reizigers uit Nederland om drie dagen na aankomst getest te worden. TUI zegt te blijven aandringen op het schrappen van deze test, maar de besluitvorming verloopt stroperig vanwege het demissionaire kabinet op het eiland. Ook moet iedereen vanaf zeven jaar maximaal 72 uur voor vertrek naar het eiland een PCR-test laten afnemen.

Bron: luchtvaartnieuws.nl

