Bonaire promotievideo op Amerikaanse tv-show ‘Good Morning Arizona’

142 Gedeeld

Tara Hitchcock en partner verbleven op het Harbour Village Resort | Foto @Tara Hitchcock

Tara Hitchcock, een bekende Amerikaanse journalist en tv-host bracht onlangs voor de tweede keer in een jaar tijd een bezoek aan Bonaire.

Hitchcock nam onderstaande video op welke een item kreeg in de goedbekeken ‘Good Morning Arizona’ tv-show. In de video laat Hitchcock haar liefde voor het eiland en het duiken zien.

Zoals in de video te zien is, was Harrison Ford op Bonaire, lees dit artikel HIER

Lees ook: