70 Gedeeld

KRALENDIJK – Sinds 2002 is het op 23 mei ‘Wereld Schildpaddendag’ (World Turtle Day). Een jaarlijks terugkerende dag om voorlichting en aandacht te vragen voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld.

Op Bonaire is op 11 mei het eerste nest van 2021 hebben bevestigd! Het nest werd geregistreerd op een van de kleinere strandjes van Klein Bonaire. Op basis van de sporen, de grootte van de eieren en de tijd van het jaar is het waarschijnlijk gelegd door een Loggerhead (karet)schildpad. Een tweede nest van dit seizoen is op 17 mei ook vastgelegd op Klein Bonaire.

Wil jij een keer mee op patrouille, een nest vinden of een nest zien uitkomen? Tijdens het broedseizoen (mei-november) kun je elke maandag, woensdag en vrijdag met de Sea Turtle Conservation mee voor een nestbewakingspatrouille op Klein Bonaire. In de vroege ochtend vertrek je en ben je ongeveer 3 tot 5 uur op pad. Tickets kosten zijn $ 40 p.p. ($ 20 voor inwoners van Bonaire met sedula en kinderen tot 12).

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sea Turtle Conservation Bonaire

Lees ook: