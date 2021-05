5 Gedeeld

Foto – Koninklijke Marechaussee



KRALENDIJK – De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen week op Flamingo International Airport een Colombiaanse man aangehouden voor valsheid in geschrifte. De man meldde zich bij de paspoortcontrole voor vertrek naar Curaçao. In zijn paspoort ontbrak een bewijs waarop zijn tijdelijke toelating tot Bonaire geregistreerd stond. Omdat hij langer was verbleven dan toegestaan had hij deze verwijderd om een mogelijke boete te voorkomen. Na overleg met het OM BES is alsnog een boete opgelegd van $500,-. Daarnaast zal hij in vreemdelingenbewaring worden gesteld om uitgezet te worden. De Marechaussee dient een verzoek in bij de IND-unit CN om de man als ongewenst vreemdeling voor Caribisch Nederland te registreren.

Eerder werd tijdens surveillance rond de Flamingo International Airport een vrouw gecontroleerd die opviel door haar rijgedrag. Uit controle bleek dat de vrouw meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in haar bloed had. Hierop is zij aangehouden en is haar rijbewijs ingevorderd. Inmiddels heeft het OM BES een rijontzegging van twee maanden opgelegd. Daarnaast zal ze zich nog voor de rechter moeten verantwoorden voor een uiteindelijk vonnis.

Op de luchthaven F.D. Roosevelt op Sint Eustatius, waar de Marechaussee naast grenspolitietaken op luchthaven en in de haven ook het KPCN ondersteunt, werd een vrouw gecontroleerd die meer dan $5000,- aan bankbiljetten bij zich had. Omdat zij niet aannemelijk kon maken hoe zij aan dat geld kwam en vermoed werd dat het mogelijk van criminaliteit afkomstig was, wordt nader onderzoek ingesteld door de recherche.

