KRALENDIJK – Op 18 mei wordt over de hele wereld de Internationale Museumdag gevierd. Voor het jaar 2021 heeft de International Council of Museums (ICOM) ‘De toekomst van musea: herstellen en opnieuw bedenken’ als thema voor de Internationale Museumdag gekozen.

Vanwege de geldende regels rond COVID-19 zal SKAL – Museum Bonaire in samenwerking met ander lokale musea de Internationale Museumdag op aangepaste wijze vieren. Dit jaar heeft SKAL – Museum Bonaire de krachten gebundeld met Stichting Mangazina di Rei om gezamenlijk aan een algemene documentaire over de Bonairiaanse culturele tradities te werken.

Tijdens de opnames van de documentaire is er rekening gehouden met het voor het jaar 2021 door de ICOM gekozen thema en is veel aandacht besteed aan ‘Overdracht van cultureel-historische kennis van generatie op generatie’, en is tevens ‘Culturele educatie’ aan de orde gekomen.

Deze documentaire wordt via NOS TV uitgezonden in de periode van 18 tot 21 mei aanstaande na de trekking van ‘Wega di Number Boneiru’.

SKAL – Museum Bonaire rekent erop dat wij samen een bewustvolle samenleving kunnen blijven creëren dat zich bekommert om onze geschiedenis en cultuur in de Bonairiaanse musea.

