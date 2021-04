DEN HAAG – Zonder de oprichting van de Bonaire Brandstof Terminal (BBT) is er een grote kans dat het licht uitgaat en het wegverkeer stil komt te liggen. BBT beperkt de verduurzaming van de energievoorziening op Bonaire niet. Dat staat in een brief van minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Van ’t Wout ontraadt de motie van Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren. Deze motie verzoekt de regering om de oprichting van BBT uit te stellen tot een duurzamer alternatief voor energieopwekking op Bonaire is gevonden. Lees verder op Koninkrijk.nu