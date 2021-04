“Mentaal moet je heel sterk en krachtig zijn en jezelf blijven zeggen dat je hieruit gaat komen, dit geloof is heel belangrijk”

Aimed Ayubi (48) is eigenaar van het populaire radiostation Live99FM. Op Bonaire is Aimed de stem van het eiland en staat hij vooral bekend om zijn breaking news. Hij is de eerste met beeld en geluid als er iets gebeurt op het eiland waar de politie of brandweer in actie moet komen. Een aantal weken geleden moest hij noodgedwongen stoppen met werken omdat hij ziek werd. Binnen een week lag hij als coronapatiënt in het ziekenhuis op Bonaire. Momenteel is hij weer thuis en lichamelijk hersteld van een heftige periode. Bonaire.nu sprak met hem over zijn opname, herstelperiode en zijn ervaring met de zorg.

“Ik was op kantoor en had een meeting met één van de jongens die bij mij werkt. We zaten samen in een kantoortje voor maximaal 20 minuten maar aan het eind van het gesprek zei hij dat hij zich al 2 dagen niet goed voelde. Ik heb hem meteen naar huis gestuurd en 2 dagen laten belde hij dat hij positief getest was.”

“Ik ben toen ook thuis gebleven en heb mij geïsoleerd maar op 8 maart kreeg ik de eerste symptomen. Kriebel en slijm in mijn keel en ik begon te hoesten. Ik rook niet en drink niet en zorg goed voor mijzelf maar dit zette door. Bij het hoesten kon ik steeds minder zuurstof krijgen tot het moment dat ik alleen nog rechtop op de bank een beetje kon slapen, liggen ging niet meer. Mijn test kwam natuurlijk positief terug. Op een zondag kreeg ik zo weinig lucht dat we de huisarts hebben gebeld. De dokter is toen naar mijn huis gekomen en heeft nog geprobeerd mij thuis te helpen maar ik had echt extra zuurstof nodig. Hij merkte op dat mijn longen al teveel waren aangetast en hij heeft mij laten opnemen in het ziekenhuis.

“Op een zondagavond reden mijn vrouw en ik naar het ziekenhuis en werd ik opgenomen. Ik had nog nooit in het ziekenhuis gelegen en was bang. Bij binnenkomst was de arts heel eerlijk; “je bent covid-patiënt, we hebben geen kant en klaar medicijn maar we gaan ons best doen je te helpen. We gaan een medicijn proberen maar jouw lichaam moet hier goed op gaan reageren.” Ik kwam in een kamer apart met mensen compleet ingepakt in pakken, er werd meteen bloed afgenomen en een infuus ingebracht. Ik had een longinfectie en kreeg antibiotica en er werd met een medicijn gestart. De arts gaf heel gedetailleerd uitleg wat hij ging doen, dat was heel prettig. De eerste nacht heb ik niet geslapen, je denkt alleen maar na of je dit gaat overleven.”

“Dan lig je op een ziekenhuiskamer en besef je dat je er met Covid ligt en dat het niet zeker is of je het gaat overleven. Mentaal moet je dan heel sterk zijn.”

“De eerste dag kreeg ik 5 liter zuurstof en de medicijnen sloegen direct aan, de tweede dag voelde ik mij al wat beter. Elke dag had ik minder zuurstof nodig. Op de vijfde dag kwam de dokter binnen en zei; “Meneer Ayubi het gaat heel goed en we hebben meer ruimte nodig dus we gaan je naar huis sturen en we zorgen dat je een klein zuurstofflesje mee krijgt voor als het nodig is” Dat was even schrikken maar het ging goed. Je bent wel bang thuis maar ik had veel vertrouwen in de beslissing van de arts.”

“Ik heb alleen maar lof voor Mariadal, ze zijn echt professioneel en weten heel goed waar ze mee bezig zijn. De verpleegsters doen hun werk met heel hun hart, helemaal ingepakt en zijn niet bang. Ze motiveerden mij om aan mijn herstel te werken en mij niet over te geven aan de ziekte. Ik kreeg ook fysiotherapie van Anita (Fysio di Bario) om aan mijn ademhaling te werken en oefeningen die ik op bed kon doen. Dit heeft ook heel veel geholpen.”

“Thuis gekomen deed mijn vrouw alles voor mij. Zij was natuurlijk ook positief getest. Zij had haar geur en smaak verloren maar godzijdank had zij geen andere symptomen. Elke dag kreeg ik meer vertrouwen in mijn lichaam en langzaam durfde ik weer gewoon te gaan slapen. Je hebt toch een soort trauma te verwerken. Ik hield telefonisch contact met de arts die mij de medicijnen liet afbouwen tot ik helemaal hersteld was. Mijn vrouw en ik zijn nog 3 weken in thuisisolatie gebleven. Daarna mochten we van de Afdeling Publieke Gezondheid weer naar buiten maar we zijn toch samen nog een extra weekje thuis gebleven om bij te komen.

“Ik wil ook God bedanken want ik ben helemaal hersteld. Ik heb geen bijwerkingen of nasleep maar voel me weer goed. Ik voel me lekker en ben blij dat ik weer aan het werk kan.”

“Ik heb de jongens in mijn team echt gefeliciteerd, ze hebben het bedrijf helemaal overgenomen, alles ging gewoon door. Mijn collega Tino werkte vanuit huis omdat hij ook positief werd getest.”

“ Over vier weken kan ik de eerste vaccinatie krijgen en eind mei de tweede prik. Mijn vrouw en ik gaan dit doen en ik vraag iedereen om dit ook te doen.”

“Als je covid krijgt en zo heftig als ik het heb gekregen ga je toch anders naar je leven kijken. Het snelle drukke leven lijkt minder belangrijk. Het leven gaat gewoon door, ook als jij er niet meer bent dus waarom haasten en druk maken. Maak tijd voor jezelf, geniet en zorg goed voor jezelf. Ik geniet nu meer van het leven en maak me veel minder druk.”

“Mensen; als je iets voelt, al is het een kriebel in je keel, blijf onmiddellijk thuis en isoleer jezelf. Zo doe je geen andere mensen kwaad want het verspreidt zo makkelijk. Maak andere mensen niet ziek want je weet niet of zij het overleven. Ga ook die vaccinatie halen, bescherm jezelf. Want het is simpel bij een besmetting, je overleeft het zoals ik of je gaat dood….