Op Bonaire is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal personen wat is overleden op het eiland staat nu op 12. Van de 45 binnengekomen testresultaten waren 24 positief. 17 mensen zijn hersteld van Covid-19.

Er verblijven in totaal 21 personen in het ziekenhuis door Covid-19. 14 personen zijn in het ziekenhuis op Bonaire. 1 persoon ligt in het ziekenhuis op Curaçao, 1 persoon in het ziekenhuis op Aruba en 5 in het ziekenhuis in Colombia.

Op 3 april 2021 zijn er 247 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire.