SABA – Op verzoek van de autoriteiten van Saba levert Defensie Caribisch Gebied militaire bijstand op Saba. Mariniers afkomstig van Sint Maarten zullen materieel transporteren voor de constructie van een nieuw meetstation van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). De militairen zijn tussen 5 en 14 april op het eiland.

Het Openbaar Lichaam Saba heeft Defensie gevraagd om te ondersteunen bij de verplaatsing van 1600 kg materiaal. Dit materieel is benodigd voor de constructie van een KNMI meetstation. Het meetstation zal in de toekomst dienst doen bij het monitoren van seismologische en/of vulkanische activiteit. Het materieel is enkel te voet te verplaatsen naar de opbouwlocatie van het meetstation, via de North Coast Trail op een onherbergzaam, onbewoond gedeelte van het eiland. Defensie heeft ingestemd met het verzoek om militairen beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van het materieel.

De operatie begint op 5 april wanneer de militairen met een FRISC (Fast Raiding Interception and Special Forces Craft) vanaf Sint Maarten naar Saba varen. Daarna brengt Defensie het materieel naar boven naar de opbouwlocatie. De operatie op Saba is een vorm van militaire bijstand. Het ondersteunen van de civiele autoriteiten is één van de grondwettelijke taken van Defensie.

COVID

Om de werkzaamheden op Saba uit te kunnen voeren is de eenheid mariniers door Saba aangewezen als essential workers. Hierdoor kan na aankomst meteen met de werkzaamheden worden begonnen. Buiten de werkzaamheden verblijven de militairen op een aangewezen quarantainelocatie. Zij zullen afgezonderd blijven van de lokale bevolking en zich houden aan alle COVID-19 veiligheidsmaatregelen.