WILLEMSTAD – Vanaf woensdag is op Curaçao een lockdown van kracht. Alle maatregelen zijn er op gericht mensen zoveel mogelijk thuis te laten blijven. De avondklok wordt niet aangepast, wel wordt er een Plachi di Dia ingesteld.

Dinsdag zal er bekend worden gemaakt of het onderwijs doorgaat. Alle sportscholen moeten dicht. Sporten in groepsverband mag niet meer. Het strand bezoeken is voorlopig ook verboden.

De luchthaven en grens blijven geopend. Alle bezoekers van het eiland moeten de regels volgen. Ook voor toeristen zijn de lockdownregels van kracht, zoals een Plachi di Dia en de avondklok.