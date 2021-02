KRALENDIJK – Bonaire kent sinds afgelopen vrijdag 12 februari een op maat gemaakte hypotheekgarantie. De regeling start voor een periode van vijf jaar en is bedoeld voor maximaal 350 woningen.

“Het vinden van een betaalbare woning is in Caribisch Nederland een flinke uitdaging. Daarom zet het kabinet zich in om de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van huur- en koopwoningen te verbeteren. Eén van de maatregelen die wordt genomen is de start van een pilot met de hypotheekgarantie Bonaire.” Aldus minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer.

De hypotheekgarantie Bonaire is een op maat gemaakte hypotheekgarantie waarbij de Nationale Hypotheek Garantie vanuit Europees Nederland als basis heeft gediend. Het kabinet heeft Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen verzocht om de hypotheekgarantie te ontwikkelen en uit te voeren.

De hypotheekgarantie Bonaire maakt het mogelijk een hypotheek af te sluiten met minder financiële risico’s en voor de volledige waarde van de woning. De hypotheekgarantie Bonaire geldt bij de aankoop van een bestaande woning of een nieuw te bouwen woning op Bonaire. Zo kan een grotere groep huizenkopers een eigen woning financieren.

Als mensen doorstromen naar een eigen woning, komen mogelijk ook meer (sociale) huurwoningen vrij. Met de hypotheekgarantie verbetert de toegang tot een koopwoning en kan er toe bijdragen dat meer inwoners van Bonaire betaalbaar kunnen wonen.

Introductie van de garantie

De hypotheekgarantie kan afgesloten worden voor woningen met een maximale koopsom van $225.000. De looptijd van de garanties is maximaal 30 jaar. Een hypotheek afsluiten met garantie kan uitsluitend bij een bank die onder volledig toezicht staat van de Nederlandsche Bank (DNB).

De enige bank voor Caribisch Nederland, die op dit moment aan dit criterium voldoet, is de Maduro & Curiel’s Bank (MCB). Om deze reden start de pilot alleen op Bonaire.

U kunt in aanmerking komen voor een hypotheek met hypotheekgarantie Bonaire als u, onder andere, een vast contract (inkomen uit een dienstverband voor onbepaalde tijd) heeft en het aankoopbedrag van de woning en de totale lening niet meer dan $225,000 is.

Het effect van de hypotheekgarantie op de woningmarkt in Bonaire wordt goed gemonitord. Als de pilot na vijf jaar afloopt, wordt besloten of de garantie wordt ingevoerd in Caribisch Nederland en onder welke voorwaarden.