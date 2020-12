De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 810 testen gedaan, waarvan 139 bij ingezetenen van het eiland. Er zijn 50 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Vier daarvan waren bij toeristen. De lokale besmettingsgraad is 33%.

Er liggen nog 6 patiënten met coronaverschijnselen in het ziekenhuis, waarvan 2 op de intensive care. Ook zijn er weer 8 personen hersteld.

Op Aruba zijn nu nog 206 actieve coronabesmettingen.

Curaçao

Curaçao kende gisteren 28 positieve uitslagen uit 507 uitgevoerde PCR-testen. Een testratio derhalve van 5,5 procent. Een daling ten opzichte van vorige week, toen gemiddeld negen procent van alle afgenomen testen positief bleek.

Zes van de 28 positieve uitslagen konden gelinkt worden aan bestaande besmettingen, van 22 is niet bekend hoe ze de besmetting hebben opgelopen.

Twee patiënten konden worden ontslagen uit het ziekenhuis, maar twee nieuwe patiënten werden opgenomen, zodat het totaal aantal mensen in het ziekenhuis op Curaçao twaalf blijft. Vijf van hen liggen op de intensive care.

Het aantal actieve cases op Curaçao is gedaald van 1569 naar 1508.

