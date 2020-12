Jochem Myjer heeft met ‘De Bonaire-meneer’ de nummer 1 in de Top 10 Trending Video’s van 2020 behaald.

In een zwaar jaar is het geen verrassing dat Nederland snakte naar een grappige vakantievideo,” zegt moederbedrijf Google

Het fragment ‘De Bonaire-meneer’ is afkomstig uit de theatershow Adem in, adem uit. Hierin vertelt Myjer een anekdote over zijn reis van Bonaire naar Curaçao die dankzij een ‘Bonaire-meneer’ vol verrassingen zat.

De video ging in januari 2020 online en is inmiddels 4,3 miljoen keer bekeken.

