Kralendijk – Voor de tweede keer is het Unicef Kinderrechten Filmfestival georganiseerd op de 6 eilanden binnen het Koninkrijk. De finale van dit filmfestival vindt plaats op 21 november in het Courtyard Marriott te Bonaire. De finale wordt virtueel gehost vanuit een studio in Nederland. Op de eilanden wordt een soortgelijk evenement georganiseerd, waarbij een liveverbinding wordt gemaakt met het studio-evenement.

Aandacht vragen voor kinderrechten is belangrijk. Nog te weinig kinderen op de eilanden weten wat hun rechten zijn. Pas als zij hun rechten kennen, kunnen ze beter voor zichzelf opkomen. In het Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden (artikel 12). Door het organiseren van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival Cariben 2020 zorgt UNICEF ervoor dat kinderen mee kunnen praten over hun rechten. Juist in tijden van corona is dit zo belangrijk.

De afgelopen maanden hebben kinderen geleerd over kinderrechten en tekeningen gemaakt over het kinderrecht dat hen het meest aanspreekt. Onder alle deelnemende scholen werd de klas met de beste tekening gekozen. Samen met een filmcoach hebben de kinderen een script van hun tekening gemaakt als basis voor een kinderrechtenfilm. Op sommige eilanden werden kinderen gevraagd video’s te maken met een uitleg van hun tekeningen en waarom zij een bepaald kinderrecht hebben gekozen. Op Saba, Bonaire, en Curaçao zijn lokale premières gehouden waaruit een winnende film per eiland naar voren is gekomen. De winnende film van Saba gaat over gezonde voeding. De winnende films uit Bonaire en Curaçao gaan over het belang van familie en een goed leven.

De winnende films uit de drie premières, en nog twee films van St. Eustatius en Aruba, zullen met elkaar de competitie aangaan tijdens de regionale finale zaterdag 21 november. De film van St. Eustatius gaat over vrijheid en de film van Aruba gaat over het belang van voldoende levensonderhoud. Compilaties van video’s over de kinderrechten tekeningen van St. Maarten en St. Eustatius zullen ook getoond worden tijdens de finale. Zaterdag 21 november beloofd een spannende dag te worden voor alle deelnemers aan het Unicef Kinderrechten Filmfestival.

