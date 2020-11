8 Gedeeld

Kralendijk – Tijdens een onenigheid tussen een bezoeker en een beveiligingsbeambte van een casino is een vrouw gewond geraakt. Dit gebeurde afgelopen zaterdag aan de JA Abraham Boulevard.

De vrouw voldeed niet aan een vordering van het casino en werd hierop aangesproken. De vrouw was echter niet tevreden en gaf de glazen casino deur een trap waarbij ze haar been ernstig verwonde.

De vrouw is met een personenauto naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in paniek was en niet op de ambulance wilde wachten. Vervolgens werd zij opgenomen in de special care unit van het ziekenhuis.

Het casino heeft aangifte gedaan van bedreiging en vernieling tegen de verdachte.