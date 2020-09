12 Gedeeld

Abraham tijdens de vergadering van de eilandsraad afgelopen week.

Kralendijk- Volgens de fractieleider van de Partido Democratico Boneriano (PDB) liegt gezaghebber Edison Rijna als het gaat om de staat van de Covid-besmetting op de buureilanden, ten opzichte van de situatie in Nederland.

De stelling van Abraham komt voort uit het debat van afgelopen week in de eilandsraad. De PDB ziet een ongelijke behandeling tussen reizigers naar het eiland vanuit Nederland ten opzichte van die uit de ons omringende eilanden.

“Reizigers uit Nederland mogen bij een negatieve PCR-test het eiland betreden zonder in quarantaine te gaan, maar iemand die vanuit Curaçao of Aruba komt, moet hoe dan ook in quarantaine. Alsof daar geen PCR test kan worden afgenomen”, aldus Abraham.

Besmettingsgraad

Gezaghebber Rijna stelde, in antwoord op vragen en opmerkingen van Abraham, dat er op eilanden zoals Curaçao, Aruba en St. Maarten sprake zou zijn van een hoger aantal besmettingen per capita dan dat het geval was in Nederland.

Volgens Abraham klopt de stelling van Rijna niet met de feitelijke cijfers. Daarnaast maakt de PDB-man zich boos over de ongelijkheid in het uitgangspunt. “Een negatieve PCR-uitslag is een negatieve PCR-uitslag”, aldus Abraham. Het zou volgens Abraham, voor de gehanteerde criteria, niet uit mogen maken of men uit Nederland of één van de Nederlands-Antilliaanse eilanden naar Bonaire reist.

Nieuwste berichten