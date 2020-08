Vanaf maandag tot en met 31 augustus oefent de Compagnie in de West op Bonaire. Dat zal niet onopgemerkt plaatsvinden. Tijdens deze oefening verplaatsen de militairen zich te voet of met legervoertuigen.

Het doel van een training is om de geografie en de bevolking beter te leren kennen. Ook oefenen in een ander klimaat is een van de redenen om op Bonaire te trainen. Onderdelen van deze oefening zijn onder andere sociale patrouilles, daarin wordt contact gelegd met de bevolking en infiltratie-oefeningen, waarbij een gebied of regio tactisch wordt binnengekomen.

Ook zetten de militairen zich in om een nieuw hekwerk te plaatsen en helpen bij het orthopedagogisch centrum Stichting Project. Deze stichting begeleidt en behandelt jongeren met een hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis. Bij de oplevering van dit goededoelenproject is er tevens een bootcamp voor jongeren van de stichting.

Afwisselen

Zoals gebruikelijk brengt de commandant van de eenheid, kapitein Maarten van der Ven, samen met majoor Marcel Krul (namens CZMCARIB) een beleefdheidsbezoek aan de Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna. De Compagnie in de West is een landmachtcompagnie die iedere vier maanden afgewisseld wordt door een volgende eenheid.

Ditmaal is deze eenheid voornamelijk gevuld door de Charlie ‘Tijger–compagnie van elf Infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers, samen met leden van de elfde Geniecompagnie. Beiden zijn zij onderdeel van elf Luchtmobiele Brigade Air Assault.

De eenheid wordt ook ingezet voor het verlenen van noodhulp of na een bijstandsverzoek door de lokale overheid. Het is ook deze compagnie die Bonaire heeft ondersteund met het ruimen van het sargassumwier in 2018. Tijdens de oefening, inclusief het verplaatsen van en naar Bonaire, worden geldende COVID-19 regels toegepast.