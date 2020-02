3 Gedeeld

Kralendijk – Op zaterdag 1 februari heeft STINAPA haar jaarlijkse KADIMO overlevingsparcours, de KADIMO Survival Trail, gehouden.

De “KADIMO Survival trail” is een actieve wandeltocht door Washington Slagbaai Park, waarvoor groepen zich kunnen aanmelden om mee te dingen naar een prijs. Tijdens de wandeling werden er verschillende vragen gesteld die punten opleverden. Het was een leuk actief evenement, waarbij je weetjes leert over de geschiedenis en de natuur van Bonaire. Het evenement begon om 6 uur ’s ochtends met een licht ontbijt verzorgd door STINAPA, waarna de groepen om precies 7 uur aan de Seru Bentana-route begonnen, om precies 11 uur te finishen. Aan het einde werd via een puntentelling bepaald welke groep de winnaar was. Het evenement stond onder leiding van de heer George “Kultura” Thodé, chief ranger van Washington Slagbaai Park en de originele “Kanado di Mondi”.

Dit jaar namen 4 groepen van in totaal 31 personen deel aan het evenement. De JICN-groep heeft voor de tweede keer op rij de wedstrijd gewonnen. Het winnende team ontving een weekendverblijf in Slagbaai voor de gehele groep.

We bedanken alle deelnemende groepen, met name JICN voor de manier hoe zich hebben ingezet voor dit evenement. En we hopen jullie allemaal te zien bij het volgende overlevingsparcours.