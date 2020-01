33 Gedeeld

De aanrijding had flinke schade tot gevolg aan een electriciteitsmast en een daaraan bevestigde transformator. Foto: BES-Reporter

Kralendijk- De wijk Hato zit al sinds 5 uur vanmiddag zonder stroom. De oorzaak van de stroomuitval is een fikse aanrijding die plaatsvond rond dat tijdstip op de kruising van de Kaya Eindhoven en de Kaya Den Haag.

Beide auto’s liepen flinke schade op. De schade aan de electriciteitspalen was echter nog groter. Een geluk bij een ongeluk was het feit dat de transformator, die bevestigd was aan een van de palen en werd losgetrokken, niet naar beneden kwam.

Personeel van het WEB was binnen een kwartier aanwezig met groot materieel om een aanvang te maken met het herstellen van de schade. De herstelwerkzaamheden zullen nog wel enkele uren kunnen duren. Door de klap werden ook draden van andere palen meegetrokken. De Kaya Eindhoven is in zijn geheel afgezet om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het bewuste kruispunt is is vaker de plek van ongelukken, veelal omdat mensen uit de Kaya Eindhoven geen voorrang verlenen aan het verkeer rijdende op de Kaya Den Haag, hetgeen een voorrangsweg is.