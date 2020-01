36 Gedeeld

Kralendijk – De jaarlijkse telling van de papegaaien op Bonaire vindt zoals elk jaar plaats op de laatste zaterdag van januari. Deze telling geeft een schatting van het minimum aantal papegaaien op het eiland. Deze jaarlijkse telling is belangrijk voor het behoud van papegaaien op Bonaire en voor de bescherming van de Geelschouderige Amazone Papegaai (Amazona barbadensis) wereldwijd.

De Lora’s worden geteld in een gelijktijdige telling, waarbij iedereen in de zeer vroege ochtenduren (voor zonsopgang) naar locaties over het hele eiland moet vertrekken. Als de Lora’s wakker worden en vertrekken uit de bomen waar ze hebben geslapen, worden ze geteld. Door de aantallen toe te voegen die tegelijkertijd op alle locaties zijn geteld, kunnen de organisatoren een idee krijgen van het minimum aantal Lora’s op het eiland.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke telling is er een trainingsbijeenkomst en legt Echo alles uit wat de vrijwilligers moeten weten. Echo is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De telling is zaterdag 25 januari 2020 van 06:00 – 08:00. Wil jij een bijdrage leveren, neem dan contact op met Echo via facebook https://www.facebook.com/echobonaire.org/ of telefoon

+599 701 1188