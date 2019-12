2 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna houdt een nationale toespraak op oudejaarsdag. In de toespraak staat de gezaghebber stil bij ontwikkelingen op Bonaire in het jaar dat bijna om is. De gezaghebber deelt ook met de burgers wat zijn wensen en verwachtingen zijn voor Bonaire in 2020.

De toespraak van de gezaghebber wordt op dinsdag 31 december 2019 om 22:00 uur bij de lokale radio – en televisiestations uitgezonden. De toespraak wordt op woensdag 1 januari 2020 om 10:00 uur herhaald.