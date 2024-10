Gezondheidszorg Pilotprogramma gelanceerd voor versterking gezondheidszorg in Nederlandse Cariben Redactie 21-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: ZonMw

DEN HAAG – De Nederlandse organisatie ZonMw heeft het pilotprogramma Caribbean Health Research gelanceerd, met als doel het versterken van de publieke gezondheid en de organisatie van de gezondheidszorg op de ABCSSS-eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten). Het initiatief is een stap in de richting van het faciliteren van structurele gezondheidszorgsubsidies voor de eilanden.

ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het stimuleren van zorginnovaties. Met het nieuwe programma erkent de organisatie de uitdagingen op de Caribische eilanden en zet ze in op verbetering van de gezondheidszorg en welzijn.

Het programma focust op twee onderzoekslijnen: het versterken van de publieke gezondheid en welzijn op de eilanden, en het verbeteren van de organisatie van de gezondheidszorg. Er is een totaal budget van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor deze pilot. ZonMw werkt in dit verband samen met Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) om de specifieke zorgbehoeften van de eilanden te integreren in het programma.

Subsidieoproep

De eerste subsidieoproep gaat naar verwachting begin november open. In dezelfde maand wordt ook een online informatiebijeenkomst georganiseerd om geïnteresseerden te informeren over de aanvraagprocedure.

